Rıza Kayaalp, 4. kez Dünya Şampiyonu

ANKARA (AA) - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

- Rıza'dan yeni rekor

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

- Grekoromen stilde 2 madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.