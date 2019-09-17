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Rıza Kayaalp tarih yazdı!
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kg’da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Spor 17.09.2019, 17:32
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kg’da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
İLK TEBRİK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Rıza Kayaalp’i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 29 yaşındaki sporcu karşılaşma sonrası henüz teri kurumadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuya tebriklerini iletti.(İHA)
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