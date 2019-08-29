Robert Lewandowski, 2023'e kadar Bayern Münih'te
- Bayern Münih, Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Polonyalı milli futbolu Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Robert Lewandowski’nin 30 Haziran 2021’e kadar süren sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Lewandowski de ailesinin Münih’te kendisini iyi hissettiğini ifade ederek "Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve mükemmel bir takımımız var. Gelecek yıllarda birçok şeyi başaracağımızdan eminim. Bu kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
2010-2014 yıllarında Borussia Dortmund’da forma giyen tecrübeli futbolcu, sarı-siyahlı ekipte 187 maçta 103 gol attı. Ardından Bayern Münih’e transfer edilen Robert Lewandowski, 5 yıldan beri oynadığı Bavyera takımında 246 maçta 197 gol kaydetti.
Polonyalı futbolcu, 2'si Borussia Dortmund, 5'i Bayern Münih ile olmak üzere toplam 7 Almanya şampiyonluğu yaşadı ve Bundesliga’da 4 kez gol kralı oldu.
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