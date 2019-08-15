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Roma, Cengiz Ünder’in sözleşmesini uzattı
İtalya Serie A ekibi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.
Spor 15.08.2019, 14:41
İtalya Serie A ekibi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’in sözleşmesini 2023’e kadar uzattı.
Milli futbolcu, Roma’ya iki yıl önce geldiğini hatırlatarak, "O günden beri günden güne bu şehre, bu kulübe ve bu taraftara daha fazla aşık oldum. Bu benim için çok mutlu bir an. Roma için oynamaya devam etme isteğimin farkına varan kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise, Cengiz ile sözleşme yenilemeyi çok istediklerini belirterek, "Çünkü hepimiz onun yeteneklerini biliyoruz. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz" diye konuştu.(İHA)
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