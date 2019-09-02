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Roma'da transfer hareketliliği
-Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin son gününde kiralık olarak 2 oyuncu alırken, 1 futbolcusunu ise başka takıma kiraladı
Spor 02.09.2019, 19:51 02.09.2019, 22:00
ROMA (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, yaz transfer döneminin son gününde Nikola Kalinic ve Henrikh Mkhitaryan’ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Patrik Schick’i Leipzig’e kiraladı.
Milli futbolcular Cengiz Ünder ile Yıldırım Mert Çetin’in formasını giydiği Roma, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kalinic'in 19, Mkhitaryan'ın ise 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Roma, Çek golcüsü Patrik Schick’i ise Almanya’nın Leipzig takımına kiraladı.