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Roma'dan savunmaya takviye

- UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan İtalyan ekibi, Chris Smalling'i sezon sonuna kadar kiraladı

Spor 30.08.2019, 19:46 31.08.2019, 00:56
Roma'dan savunmaya takviye

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile J Grubu'nda yer alan İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Manchester United forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Roma'nın İngiliz temsilcisine 3 milyon avro ödeyeceği belirtilen açıklamada, Smalling'in 6 numaralı formayı giyeceği bilgisi paylaşıldı.

Manchester United, dün de Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i sezon sonuna kadar Inter'e kiralamıştı.

#Chris Smalling #Medipol Başakşehir #roma #Serie A
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