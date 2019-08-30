Roma Teknik Direktörü'nden kura yorumu
- Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca: "(Medipol Başakşehir) Saygı duyulması gereken bir takım"
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta mücadele edecekleri Medipol Başakşehir'in saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirtti.
Fonseca, sarı-kırmızılı takımın internet sitesinde, Roma’nın UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir, Wolfsberger ve Borussia Mönchengladbach ile eşleştiği kura çekimini değerlendirdi.
Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluğu son anda kaçırdığını ve ligi ikinci sırada bitirdiğini anımsatan Fonseca, "Çok iyi bir defansa sahipler. Arda Turan ve Robinho gibi çok deneyimli oyunculara sahipler. Saygı duyulması gereken bir takım." değerlendirmesinde bulundu.
Fonseca, Borussia Mönchengladbach’ın geçen yıl bu kupadaki grup maçlarında 6’da 6 yaptığına dikkati çekerken, Avusturya takımı Wolfsberger’i çok iyi tanımadıklarını, sürpriz yaşamamak için bu takıma karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.
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