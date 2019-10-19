Şahin, “Tokyo 2020 için büyük avantaj yakalamış bulunuyoruz“

SOFYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Metin Şahin, sporcuların 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na kota almak için önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Milli tekvandocuların katıldığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen grand prix müsabakaları sırasında AA'ya değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Şu ana kadar elde ettiğimiz derecelerle Tokyo 2020 için büyük avantaj yakalamış bulunuyoruz." dedi.

Bulgaristan'daki organizasyonun olimpiyatlara katılabilmek için önemli bir viraj olduğundan bahseden Başkan Şahin, "Buraya gelen sporcuların tamamının olimpiyat şansı devam ediyor. Maçlar bugün başladı. Bir sporcumuz şimdiden ilk üçe girdi. İnşallah yarın ve sonrasında her sporcumuzdan başarı bekliyoruz. Puanlar alıp kendilerini olimpiyata hazırlamalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat öncesi birçok şampiyonada yarışacaklarını hatırlatan Şahin, "Bu turnuvanın sonrasında da maçlarımız devam edecek. Buradaki 3 günü iyi bir şekilde değerlendirerek olimpiyat puanları kazanmaya devam etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.