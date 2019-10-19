Son Dakika
İzmir’de art arda köpek balığı heyecanı
Tren kazası güvenlik kamerasında
Günün özeti - 19 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”

Şahin, “Tokyo 2020 için büyük avantaj yakalamış bulunuyoruz“

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Metin Şahin, sporcuların 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na kota almak için önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Spor 18.10.2019, 21:41 19.10.2019, 10:05
Şahin, “Tokyo 2020 için büyük avantaj yakalamış bulunuyoruz“

SOFYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı ve Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Metin Şahin, sporcuların 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na kota almak için önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Milli tekvandocuların katıldığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen grand prix müsabakaları sırasında AA'ya değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Şu ana kadar elde ettiğimiz derecelerle Tokyo 2020 için büyük avantaj yakalamış bulunuyoruz." dedi.

Bulgaristan'daki organizasyonun olimpiyatlara katılabilmek için önemli bir viraj olduğundan bahseden Başkan Şahin, "Buraya gelen sporcuların tamamının olimpiyat şansı devam ediyor. Maçlar bugün başladı. Bir sporcumuz şimdiden ilk üçe girdi. İnşallah yarın ve sonrasında her sporcumuzdan başarı bekliyoruz. Puanlar alıp kendilerini olimpiyata hazırlamalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat öncesi birçok şampiyonada yarışacaklarını hatırlatan Şahin, "Bu turnuvanın sonrasında da maçlarımız devam edecek. Buradaki 3 günü iyi bir şekilde değerlendirerek olimpiyat puanları kazanmaya devam etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
banner62
#Grand Prix #bulgaristan #tekvando
Yorumlar (0)
15°
açık
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:39
İkindi 15:40
Akşam 18:11
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Galatasaray 8 13
3. Sivasspor 8 12
4. Trabzonspor 7 12
5. Konyaspor 7 12
6. Fenerbahçe 7 11
7. Başakşehir 7 11
8. Antalyaspor 7 11
9. Gaziantep FK 7 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Çaykur Rizespor 7 8
15. Ankaragücü 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 8 16
2. Ümraniye 7 14
3. Hatayspor 7 14
4. Balıkesirspor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 9 17
3. Barcelona 8 16
4. Atletico Madrid 8 15
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 9 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@