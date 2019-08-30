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Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu
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Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu

Macaristan’da düzenlenen Wako Avrupa Gençler Kick Boks (Point Fighting, Light Contact, Full Contact, Low Kick) Şampiyonası’nda Sakaryalı milli sporcu Afra Adıyaman, 50 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Spor 30.08.2019, 15:19
Sakaryalı Afra Adıyaman, Avrupa Şampiyonu oldu

Macaristan’da düzenlenen Wako Avrupa Gençler Kick Boks (Point Fighting, Light Contact, Full Contact, Low Kick) Şampiyonası’nda Sakaryalı milli sporcu Afra Adıyaman, 50 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Macaristan’da gerçekleşen Wako Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takım sporcuları Türkiye’yi başarıyla temsil ettiler. Şampiyonada Türkiye’yi temsil eden Sakaryalı milli sporcu Afra Adıyaman, 50 kilo KL sitilde tüm rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Afra Adıyaman, çeyrek finalde Yunanistanlı rakibi Zarmakoupi Paraskevi-Semeli’yi, yarı finalde de İtalyan rakibi Fiore Lisa’yı yenerek adını finale yazdırdı. Adıyaman, final müsabakasında İspanyol rakibi Barbientos Aguilar Selena’yı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kick Boks Milli Takımı’nda Sakaryalı diğer milli sporculardan Sude Özbek ve İlham Berk Şimşek çeyrek finalde rakiplerine elenerek şampiyonaya veda etti.

Milli Takım’da yer alan sporcuları ve antrenörlerini ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Avrupa şampiyonu olan Afra Adıyaman’ı tebrik ederek, Afra Kızımız Sakarya ve Türkiye Kick Boks tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Kendisi ile ne kadar övünsek azdır. Bu büyük başarıda pay sahibi olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(İHA)
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