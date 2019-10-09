Sakatlığı yendi Balkan şampiyonu oldu
- Şubat ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği operasyonun ardından 3 ay tedavi gören Oğuzhan Usta, başarılı bir geri dönüş yaparak 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazandı - Milli sporcu Oğuzhan Usta: "Bu seneki hedefim, 20 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilmek ve ülkemi tüm şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek" - Antrenör Mustafa Yiğit: "Başka bir sporcunun böyle bir ameliyattan sonra 71 metre atması imkansızdı. Oğuzhan, imkansızı başardı"
OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Şubat ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda dirseğinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından 3 ay tedavi gören Oğuzhan Usta, katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Cirit atma branşıyla 10 yaşında tanışan ve 7 yıllık spor kariyerinde ulusal ve uluslar arası dereceler elde eden 17 yaşındaki Oğuzhan Usta, yaşadığı ciddi sakatlığa karşın başarılı bir geriş dönüş yaptı.
Bu yılın şubat ayında Mersin'de gerçekleştirilen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan Oğuzhan, müsabakalar sırasında geçirdiği kaza sonucu dirseğinde sakatlandı. Ameliyat ve 3 aylık fizik tedavinin ardından milli takım seçmelerinde 67 metrelik derecesiyle birinci olan Usta, Ukrayna'da düzenlenen uluslar arası şampiyonada üçüncülük, İstanbul'da düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda ise birincilik elde etti.
- Usta: "Üç ay terapi dönemim oldu"
Okul sporları seçmelerinde Mustafa Yiğit tarafından keşfedildiğini ve cirit branşında önemli başarılara imza attığını dile getiren Oğuzhan, "Şu an gençler kategorisindeyim. Bu kategorideki ilk başarımı, şubat ayında Mersin'de gerçekleşen Seyfi Alanya Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak kazandım. Ancak talihsiz bir kaza yaşadım ve dirseğimden sakatlandım. Ameliyatın ardından 3 ay terapi dönemim oldu. 3 ay sonra ise Ankara'da yapılan milli takım seçmelerinde 67 metre atarak birici oldum ve takıma seçildim." diye konuştu.
Seçmelerin ardından Ukrayna'da düzenlenen uluslar arası şampiyonada bronz madalya kazandığını dile getiren milli sporcu, "En son 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda ise şampiyon oldum. Bu seneki hedefim, 20 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilmek ve ülkemi tüm şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.
- Yiğit: "İmkansızı başardı"
Antrenör Mustafa Yiğit, Oğuzhan Usta'nın 7 yıldır ciritle ilgilediğini ve çok başarılı bir sporcu olduğunu dile getirdi.
Usta'nın Balkan Şampiyonası'nda 71 metrelik skoruyla altın madalya kazandığını aktaran Yiğit, "Oğuzhan'ın bu yukarı doğru ivmesi çok güzel. Sakatlık geçirmeseydi bu sene Türkiye rekorunu kırmayı hedeflemiştik. Bu sene 20 yaş altında yarışacak. Oğuzhan çok güçlü bir çocuk. Başka bir sporcunun böyle bir ameliyattan sonra 71 metre atması imkansızdı. Oğuzhan, imkansızı başardı." şeklinde konuştu.
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