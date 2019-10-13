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"Saklı cennet" Pertek su sporlarıyla şenlendi

- Keban Baraj Gölü'nde geleceğin rafting ile kano sporcularının yetiştirildiği Tunceli'nin Pertek ilçesinde su sporları imkanlarıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor - Su Sporları Merkezi ile çok sayıda gencin kano ve raftingle buluşturulduğu ilçe, baraj gölünde rengarenk kanolara binerek kürek çeken gençlerle şenleniyor - Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır: - "Su sporları, Pertek için hem gençlerin spor yapması açısından hem de turizmine olan katkısı açısından çok önemli bir yere sahip. Burada rafting ile kano faaliyetleri üzerinde duruyoruz. Yeni olmamıza rağmen ciddi de başarılarımız var"

Spor 13.10.2019, 11:21

TUNCELİ - (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI / HÜSEYİN YILDIZ - Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve çok sayıda turisti ağırlayan Tunceli'nin Pertek ilçesi, su sporları imkanlarıyla da adından söz ettiriyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan "saklı cennet" Pertek, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Keban Baraj Gölü'nde geleceğin rafting ile kano sporcularının yetiştirildiği ilçede, su sporları imkanlarıyla daha çok turistin ağırlanması hedefleniyor.

Pertek Su Sporları Merkezi ile çok sayıda gencin kano ve raftingle buluşturulduğu ilçe, baraj gölünde rengarenk kanolara binerek kürek çeken sporcularla şenleniyor.

- "Su sporları ilçede önemli yere sahip"

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine kıyısı bulunan Keban Baraj Gölü'nün su sporları ile anılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Baraj gölünün ilçe için önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Nasır, şöyle konuştu:

"Su sporları Pertek için hem gençlerin spor yapması açısından hem de turizmine olan katısı açısından çok önemli bir yere sahip. Burada rafting ile kano faaliyetleri üzerinde duruyoruz. Yeni olmamıza rağmen ciddi de başarılarımız var. En son Vali Tuncay Sonel'in destekleriyle Tunceli'de gerçekleştirilen Dünya Rafting Şampiyonası'nda dünya beşinciliği elde ettik. Amacımız Pertek'te de Türkiye Kano Şampiyonası gerçekleştirmek ve belki ileride de bir dünya şampiyonasının Pertek'te yapılmasını sağlamak."

Nasır, su sporlarını turizme entegre etmeyi düşündüklerini belirterek, bunu gerçekleştirdiklerinde ilçeye daha çok turistin geleceğini kaydetti.

İlçedeki gençleri kano ve rafting sporuyla tanıştırdıklarını anlatan Nasır, kendilerine destek olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür etti.

- "İklim koşulları su sporlarına yöneltti"

Kano antrenörü Serhat Yıldız da kano sporunun ilçede 2 yıl önce başladığını aktardı.

Kısa sürede bu sporda önemli mesafe aldıklarına işaret eden Yıldız, "İklim koşullarımız diğer doğu illerine göre veya diğer batı illerine göre çok iyi. Biz kışın kar yağışı almıyoruz ve don yaşamıyoruz. Tamamen iklimimiz ve coğrafyamız doğa sporlarına uyumlu ve bu durum bizi rafting ile kanoya yönlendirdi." diye konuştu.

Yıldız, Vali Sonel'in kendilerine büyük destek sunduğunu sözlerine ekledi.

Kano sporcularından Zelal Cansızoğlu da kano yapmayı çok sevdiğini ifade ederek, derslerini aksatmadan boş zamanlarında kano yaptığını söyledi.

Cansızoğlu, ilçede kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

#tunceli #Pertek #kano #Pertek Kalesi #Keban Baraj Gölü
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