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Samassa taburcu oldu
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45. dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi’ne kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu.
Spor 18.08.2019, 10:59
Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban’ın sabah muayenesinin ardından kaleci Samassa, doktoru tarafından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek.(Oğuzhan Sarzep /İHA)
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|0
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|0
|0
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|1
|0
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|-6
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|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
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|2
|6
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|2
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|4
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|2
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|2
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|3
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|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
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|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
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|2
|0
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|1
|0
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|2
|0
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|O
|P
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|1
|3
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|1
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|1
|3
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|1
|3
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|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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|1
|0
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|1
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