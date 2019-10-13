Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.
Spor 12.10.2019, 10:18 12.10.2019, 10:48
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra akşam ilk antrenmanına çıktı.
Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.
(AG-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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