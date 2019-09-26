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Şampiyon Anadolu Efes kupasını aldı
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 79-74’lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün elinden aldı.
Spor 26.09.2019, 21:23
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 79-74’lük skorla mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün elinden aldı.
Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan maçın ardından Anadolu Efes’e şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.
Maçın en değerli oyuncusu ise 22 sayı atarak Anadolu Efes’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Krunoslav Simon seçildi.(İHA)
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