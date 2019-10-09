Şampiyon güreşçiler Mehmetçik olacak
- Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in aralarında bulunduğu milli güreşçiler, Çin'de düzenlenecek 7. CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak
ANKARA (AA) - Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in de yer aldığı milli güreşçiler, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.
CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, organizasyona katılacak. Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek.
Grekoromen güreşçiler çalışmalarını İstanbul Sarıyer, serbest stilde mücadele eden sporcular ise Ankara Elmadağ'da sürdürüyor.
Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olacak. TSK kafilesi, 16 Ekim'de Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e gidecek.
TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan güreşçiler ve antrenörler şunlar:
- Grekoromen
130 kilo: Rıza Kayaalp
77 kilo: Aslan Atem
67 kilo: Enes Başar
Antrenörler: Salih Bora, Adem Ustaoğlu, Şeref Tüfenk
- Serbest stil
125 kilo: Taha Akgül
97 kilo: Fatih Yaşarlı
74 kilo: Soner Demirtaş
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan
Antrenörler: Nebi Temur, Abdullah Çakmar
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