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Şampiyon İstanbul Barosu

Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ’16. Türkiye Avukat Spor Oyunları Futbol Turnuvası’nın kazananı İstanbul Barosu oldu.

Spor 31.08.2019, 21:55
Şampiyon İstanbul Barosu
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Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ’16. Türkiye Avukat Spor Oyunları Futbol Turnuvası’nın kazananı İstanbul Barosu oldu.

Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleşen 16. Türkiye Avukat Spor Oyunları sona erdi. Bugün turnuvanın final müsabakası yapıldı. Finalde İstanbul Barosu ile İzmir Barosu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı İstanbul ekibi 3-1 kazandı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynan maçta İstanbul Barosu adına 3 golü atan Avukat Burak Yiğit takımını şampiyonluğa taşırken, İzmir Barosu adına tek golü kaydeden isim ise Avukat Özdemir Kaynasak oldu.

Final maçını Samsun Valisi Osman Kaynak, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Samsun Barolar Birliği Başkanı Av. Kerami Gürbüz, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu birlikte izledi. Mücadele sonrası takımlara Metin Fevzioğlu, Vali Osman Kaymak kupalarını ve madalyaları verip sporcuları tebrik etti.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)
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