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Şampiyon jokey Ahmet Çelik’ten Mehmetçik’e destek

Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu son 5 yıldır üst üste kazanma başarısını gösteren şampiyon jokey Ahmet Çelik, birinci olduğu Byerley Turk Koşusu’ndan elde ettiği kazancın bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Spor 12.10.2019, 17:05
Şampiyon jokey Ahmet Çelik’ten Mehmetçik’e destek

Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu’nu son 5 yıldır üst üste kazanma başarısını gösteren şampiyon jokey Ahmet Çelik, birinci olduğu Byerley Turk Koşusu’ndan elde ettiği kazancın bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

Gazi Koşusu’nda son 5 sene ipi göğüsleyen jokey Ahmet Çelik’ten Mehmetçik’e destek geldi. Çelik, Veliefendi Hipodromu’nda 11 Ekim Cuma günü koşulan 380 bin TL birincilik ikramiyeli (G1) Byerley Turk Koşusu sonrası, anlamlı bir destekte bulundu.

Galibiyet sonrası yaptığı açıklamada Ahmet Çelik, “G1 Byerley Turk Koşusu’nu 2013 yılında White Ram adlı safkanla, 2014 yılında ise Temelhan adlı safkanla kazanmıştık. Bu yıl da Sharpa adlı safkan ile potoyu önde geçmeyi başardık. Yarışın beklediğimiz gibi geçtiğini söyleyebilirim. Yarış sezonunun başında bazı küçük problemlerden dolayı istediğimiz performansı gösterememiştik. Biz burada röportaj yaparken, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapmakta olan tüm Mehmetçiklerimizin morale ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Biz, Mehmetçiklerin sayesinde güven içerisinde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle, Byerley Turk Koşusu’ndan kazandığım ikramiyenin bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım" şeklinde konuştu.

(İHA)
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