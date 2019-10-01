Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı

Geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yılda turnuvaya galibiyetle başladı. Eskişehir’de düzenlenen Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 89-73 galibiyetle ayrıldı. Yenikent Spor Salonu’nda oynanan maçta Ricky Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Lotanna Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile Yeşil-Beyazlılarda öne çıkan isimler oldu.

Mamak yabancılarıyla güldü

Çekişmeli başlayan ilk çeyrekte, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı iki yabancısının yüksek yüzdeli oyunu ile ilk periyodu 25-22 öne bitirdi. İkinci çeyrekte farkı 11 sayıya kadar çıkardıktan Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 47-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Lokman Hekim Fethiye Belediyesi farkı eriterek öne geçmeyi başarsa da kısa sürede toparlanan Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe de 65-58 önde girdi. Son çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı farkı çift hanelere kadar çıkartarak sahadan 89-73 galip ayrıldı.

Turnuvanın en iddialı takımıyız

Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile bu yılda turnuvanın en iddialı takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sporcularımızda aynı istek ve arzu ile bunu sahaya yansıtıyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.