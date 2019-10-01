Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı
Geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yılda turnuvaya galibiyetle başladı. Eskişehir’de düzenlenen Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 89-73 galibiyetle ayrıldı.
Geçen yıl Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yılda turnuvaya galibiyetle başladı. Eskişehir’de düzenlenen Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 89-73 galibiyetle ayrıldı. Yenikent Spor Salonu’nda oynanan maçta Ricky Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Lotanna Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile Yeşil-Beyazlılarda öne çıkan isimler oldu.
Mamak yabancılarıyla güldü
Turnuvanın en iddialı takımıyız
Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile bu yılda turnuvanın en iddialı takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sporcularımızda aynı istek ve arzu ile bunu sahaya yansıtıyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.
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