Şampiyonlar Kupası, Eczacıbaşı VitrA’nın
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Vitra, Vakıfbank’ı 3-2 mağlup etti.
İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterirken, biletler günler öncesinden tükendi. İlk iki seti Eczacıbaşı VitrA önde kapatırken, Vakıfbank iki set birden kazanarak durumu 2-2’ye getirdi. Final setinde rakibini deviren Eczacıbaşı VitrA kupanın sahibi oldu.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Vakıfbank: Milena, Maja, Ebrar, Zehra, Haak, Meliha, Gizem (Cansu, Pınar, Gözde, Gabi)
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Ergül, Boskovic, Kim, Yasemin, Gamze, Simge, (Hande, Lloyd)
Setler: 14-25, 20-25, 27-25, 25-20, 11-15
Süre: 140 (23,36, 36, 26, 19)(Tolga Tahçı/İHA)
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