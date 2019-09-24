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Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

UEFA, 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri ile 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

Spor 24.09.2019, 21:28
Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu

UEFA, 2021, 2022 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri ile 2021 Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinin oynanacağı statları açıkladı. Şampiyonlar Ligi’nde 2021, 2022 ve 2023 yılları ile 2021 Avrupa Ligi finalinin stadı şöyle:

2021 Şampiyonlar Ligi finali: St. Petersburg Stadı (Rusya)

2022 Şampiyonlar Ligi finali: Allianz Arena (Almanya)

2023 Şampiyonlar Ligi finali: Wembley Stadı (İngiltere)

2021 Avrupa Ligi finali: Ramon Sanchez (İspanya)

(İHA)
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