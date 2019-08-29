Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalan 3 takım da belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından Ajax, Club Brugge, Slavia Prag gruplara kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Hollanda ekibi Ajax, ilk maçta golsüz berabere kaldığı Apoel’i 2-0 mağlup ederek tur atlarken, Club Brugge ve Slavia Prag da gruplara kalan diğer takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax: 2 - APOEL Nicosia: 0

Club Brugge: 2 - LASK Linz: 1

Slavia Prag: 1 - CFR Cluj: 0

(İHA)