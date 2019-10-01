Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi
- Kulüp başkanı Zafer Şimşek: "7 Ekim Pazartesi gününe kadar 100 bin lira yatıramazsak transfer tahtası açılamayacak. Bunun sonucu olarak da Samsun Canik Basket, lige katılamayacak"
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Basket'in kulüp başkanı Zafer Şimşek, "7 Ekim Pazartesi gününe kadar 100 bin lira yatıramazsak transfer tahtası açılamayacak. Bunun sonucu olarak da Samsun Canik Basket, lige katılamayacak." dedi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun Canik Basket'in Karadeniz'in basketboldaki tek Süper Lig takımı olduğuna işaret etti.
Maddi sorunlar nedeniyle kulübün basketbol branşının kapanmak üzere olduğunu vurgulayan Şimşek, eski oyunculardan kalan borçlar nedeniyle 100 bin liraya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Samsun Canik Belediyespor olan adını bir süre önce Samsun Canik Basket olarak değiştiren kulüp, 7 sezondur aralıksız Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele ediyor.
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