Sancaktepe'de spor şöleni





İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi'nin spor okulları sezon açılışı düzenlenen spor şöleniyle gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen spor şölenine, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile sporcuların aileleri katıldı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlik, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler ve operasyona katılan Mehmetçikler için okunan dualarla başladı.

Çeşitli akrobasi gösterilerinin yanı sıra basketbol, cimnastik, capoeira, uzak ve yakın dövüş gösterileri yapıldı.





- Döğücü: "Gençlerimize ve yarınlarımıza güvenle bakıyoruz"





Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçenin sporun merkezi olması konusunda iddalı olduklarını belirterek, "Sancaktepe'nin sporun merkezi olacağı iddiasıyla hareket ettik çünkü Sancaktepe'de genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Gençlerimize ve yarınlarımıza güvenle bakıyoruz." diye konuştu.

Spora desteklerinin artarak devam ettiğini aktaran Döğücü, şunları kaydetti:

"Bedensel etkinliklerini arttırdığımızda hem beden hem de zihin bakımından çocuklarımızın sağlıklı olacaklarına inanıyoruz. Bunun için spora desteğimiz ilk günden beri devam ediyor. Bugün spor okullarında eğitim gören çocuklarımızla bir aradayız. Sancaktepe'de 25 ayrı branşta 107 bin çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugün de spor okulları sezon açılışımızı şehitlerimizi unutmadan, onları yad ederek ve her bir çocuğumuzun bu vatanın müdafaasında görev alacağına inanarak birlikte yapıyoruz."







