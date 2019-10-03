Son Dakika
Santo "Son dakika golü ile galip geldiğimiz için mutluyuz"
Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo: "Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz"
Spor 03.10.2019, 22:39 03.10.2019, 22:47
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde mücadele ettiklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "İyi bir takıma karşı sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde edilen sonuçtan memnunuz." ifadelerini kullandı.
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