Son Dakika
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?

"Savaşan bir basketbol takımı oluşturduk"

- Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı: "İleride çok daha iyi olacağız. Bundan hiç kuşkum yok"

Spor 08.10.2019, 13:51


İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, heyecan veren bir basketbol takımı kurduklarını söyledi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, ilk iki haftadaki maçlarını kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde zirveye yerleştiklerini dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı yeniden Pınar Karşıyaka'nın başına getirdiklerini hatırlatan Büyükkarcı, tüm İzmir'in gurur duyacağı bir takım oluşturduklarını vurguladı.

Ufuk Sarıca'yla altyapıyı da kapsayan bir basketbol projesi hazırladıklarını anlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir basketbol takımı oluşturduk. Çok maliyetli değil ama iyi bir takım kurduk. Yeni bir ekip olduğumuz da unutulmamalı. Bu takımın alışma süreci var. Önce bunu geçmemiz gerekiyor. İleride çok daha iyi olacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Karşıyaka taraftarının gurur duyacağı, terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olacak."


#açıklama #basketbol #Pınar Karşıyaka
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@