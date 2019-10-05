Schalke 04’e Suat Serdar’ın golü yetmedi
- Bundesliga’nın 7. haftasında Schalke 04, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı
Spor 05.10.2019, 22:00
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.
Schalke 04, Bundesliga’nın 7. haftasında Veltins Arena’da Köln’ü konuk etti.
Schalke 04 puanı 14’e, Köln takımı da 4’e çıkardı.
İlk 11’de maça başlayan ve 90 dakika forma giyen Suat Serdar, bu sezon 3. golüne imza attı.
Schalke 04’te milli futbolcu Ozan Kabak'ın yedek kulübesinde görev beklediği maçta diğer Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu 61. dakikada Daniel Caligiuri’nin yerine oyuna dahil oldu.
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