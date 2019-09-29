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Scola, AX Armani Exchange Milan'da
- İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, 39 yaşındaki Arjantinli basketbolcu Scola'yı transfer etti
Spor 29.09.2019, 21:37 29.09.2019, 21:40
İSTANBUL (AA) - İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Arjantinli pota altı oyuncusu Luis Scola'yı kadrosuna kattı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Milano kulübünden yapılan açıklamada, son iki sezondur Çin'de forma giyen 39 yaşındaki Scola ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Arjantin'in 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ekibinde yer alan Scola, ilerlemiş yaşına rağmen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da forma giydi ve gümüş madalyaya ulaşan takımında 17,9 sayı, 8,1 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktı.
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