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Sea To Sky Enduro Yarışları
- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen organizasyon sona erdi - Genel klasmanda İspanyol Mario Roman ilk sırada yer aldı
Spor 28.09.2019, 22:31
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları sonunda genel klasman sıralaması belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışlar, dört günde plaj, orman, kanyon ve dağ etaplarında yapıldı.
Organizasyonda, 28 ülkeden 260 sporcu mücadele etti.
1- Mario Roman (İspanya)
2- Wade Young (Güney Afrika)
3- Graham Jarvis (İngiltere)
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|7
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