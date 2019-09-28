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Sea To Sky Enduro Yarışları

- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen organizasyon sona erdi - Genel klasmanda İspanyol Mario Roman ilk sırada yer aldı

Spor 28.09.2019, 22:31
Sea To Sky Enduro Yarışları


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları sonunda genel klasman sıralaması belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışlar, dört günde plaj, orman, kanyon ve dağ etaplarında yapıldı.

Organizasyonda, 28 ülkeden 260 sporcu mücadele etti.

Deniz seviyesinde başlayıp Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinde sona eren 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda genel klasmanda ilk üçe giren sporcular şöyle:

1- Mario Roman (İspanya)

2- Wade Young (Güney Afrika)

3- Graham Jarvis (İngiltere)



#antalya #Enduro #Genel klasman #kemer #Mario Roman
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