Sea To Sky Enduro Yarışları
- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen yarışların ikinci gün mücadeleleri orman etabında başladı
Spor 26.09.2019, 10:18
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın ikinci gününde sporcular orman etabında mücadele ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların ikinci gün startı, orman etabında verildi.
Sporcular, Ovacık, Gedelme, Sumakseneri'ni takiben Kesmeboğazı köprüsündeki bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için mücadele veriyor.
Deniz seviyesinde başlayıp orman, kanyon ve dağ etaplarında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Eylül Cumartesi 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.
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