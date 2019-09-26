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Sea To Sky Enduro Yarışları

- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen yarışların ikinci gününde orman etabı tamamlandı

Spor 26.09.2019, 17:30
Sea To Sky Enduro Yarışları
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların ikinci gün startı, Kesmeboğazı mevkisindeki ormandan verildi.

Ovacık, Gedelme, Sumakseneri'ni takiben Kesmeboğazı Köprüsü'ndeki bitiş noktasında tamamlanan 43 kilometrelik orman etabı sonunda ilk üçe giren sporcular şöyle sıralandı:

1- Wade Young (1 saat 25 dakika 43 saniye) (Güney Afrika)

2- Graham Jarvis (1 saat 27 dakika) (İngiltere)

3- Mario Roman (1 saat 27 dakika 31 saniye) (İspanya)

Öte yandan, zorlu orman etabı sonunda sıcak havadan bunalan bazı sporcular, dere suyuna girerek serinledi.

Parkurda yaralanan sporculara ise bitiş noktasında hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Enduro yarışçılarından Travis Teasdale, yaptığı açıklamada, etapta çok zorlanmadığını söyledi.

Antalya'nın doğasını çok güzel bulduğunu aktaran Teasdale, "Burası çok mutlu olduğumuz bir yer. Her yıl Antalya'ya gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Matthew Green de enduroseverlerin kendilerini desteklemesiyle mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye, Antalya çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kyle Flanagan ise tempoyu yüksek tuttuğunu, iyi bir etap geçirdiğini dile getirdi.

Mark Jackson da çok güzel bir parkurda yarıştıklarını, Türk insanın çok misafirperver olduğunu vurguladı.

Türk sporculardan Emre Coşar, orman etabını hızlı bitirmeye çalıştığını, önlerinde iki zor parkur daha olduğunu kaydetti.

Gökhan Kart da orman parkurunu "sınırları zorlayan müthiş etap" olarak nitelendirdi.

28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'na yarın kanyon etabıyla devam edilecek.

Deniz seviyesinde dün Kındıl Çeşme Plajı'ndan başlayan organizasyon, orman, kanyon ve dağ etaplarının ardından 28 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.

#Enduro #etap #kemer #orman #yarış
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