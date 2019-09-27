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Sea To Sky Enduro Yarışları
- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen yarışların üçüncü gün mücadeleleri kanyon etabında başladı
Spor 27.09.2019, 09:43
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın üçüncü gününde sporcular kanyon etabında mücadele ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların üçüncü gün startı, kanyon etabında verildi.
Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 35 kilometrelik zorlu kanyon etabına geçildi.
Deniz seviyesinde başlayan organizasyon, yarın 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.
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