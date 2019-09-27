Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Sea To Sky Enduro Yarışları

- Antalya'nın Kemer ilçesinde 10'uncusu düzenlenen yarışların üçüncü gün mücadeleleri kanyon etabında başladı

Spor 27.09.2019, 09:43
Sea To Sky Enduro Yarışları

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın üçüncü gününde sporcular kanyon etabında mücadele ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların üçüncü gün startı, kanyon etabında verildi.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 35 kilometrelik zorlu kanyon etabına geçildi.

Sporcular, Kesmeboğazı mevkisindeki başlangıç noktasından Ovacık, Üçoluk, Gedelme'yi takiben Kesmeboğazı'ndaki bitiş noktasına, kanyon içerisinden, kayaların ve ormanın içinden en erken ulaşabilmek için mücadele veriyor.

Deniz seviyesinde başlayan organizasyon, yarın 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.




#Enduro #etap #kemer #yarış
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@