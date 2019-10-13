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Şehit aileleri milli maçta
Türkiye-Arnavutluk karşılaşmasında şehit aileleri de tribündeki yerlerini alarak milli takıma destek verdi.
Spor 11.10.2019, 22:22
Türkiye-Arnavutluk müsabakasını şehit aileleri de tribünden takip etti. Maraton alt tribününde yerlerini alan aileler maç öncesinde ‘Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçiklerimizin Yanındayız’ pankartı açarak cephede görev yapan askerlere destek mesajı verdi.(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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