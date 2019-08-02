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Şenol Güneş, Alanyaspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya’da kamp yapan Alanyaspor’u ziyaret etti.

Spor 02.08.2019, 08:56
Şenol Güneş, Alanyaspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya’da kamp yapan Alanyaspor’u ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor’un Avusturya’da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşen Güneş, kamp çalışmaları ve milli futbolcularla ilgili bilgi aldı.

Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını ve yurt dışında forma giyen milli futbolcuları takip etmek için Avrupa’da bulunduğunu belirten Güneş, Avusturya’da 4 karşılaşma izleyeceğini söyledi. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şenol hocamızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Kendisiyle hem takımımızın yeni sezon hazıklıklarını, hem milli oyuncularımızın son durumunu, hem de milli takımımız hakkında görüş alış verişinde bulunduk" dedi.

Güneş, yarın Alanyaspor’un Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçını da izleyecek.

(İHA)
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