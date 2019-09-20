Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

(İHA)