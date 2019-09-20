Son Dakika
Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi
Adıyaman’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
Oktay: “Doğu Akdeniz'de barış ve istikrardan yana duruşumuzu sürdüreceğiz”
3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü
DEAŞ’ın Telafer Emiri Kayseri’de kıskıvrak yakalandı
"Meral Akşener'in Ülkücülerden gizlediği bir ajandası var!”
Vakıfbank Enflasyon Endeksli Kazandıran Hesap Nedir -Başvuru
UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı
UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı
Ünal Karaman: Temel sorun sakatlıklar!

Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Spor 19.09.2019, 23:53 20.09.2019, 00:04
Şenol Güneş, Roma - M. Başakşehir maçını izledi
banner63

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün oynanan Club Brugge - Galatasaray maçının ardından bu akşam da Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden takip etti.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar ile milli oyuncuların son durumlarını görmek için Avrupa turuna çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma - Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.

(İHA)

#Şenol Güneş #Milli Takım #UEFA Avrupa Ligi
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@