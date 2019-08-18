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Şenol Güneş tribünde
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Lig mücadelesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribündeki yerini aldı.
Spor 18.08.2019, 22:42
TFF Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun açılış haftasında Kasımpaşa, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk ederken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı tribünden takip etti. Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın isminin verildiği sezonun ilk haftasında hem Kasımpaşa hem de Trabzonsporlu futbolcular ısınma öncesinde sahaya “Cemil Usta Sezonu’nda bütün takımlara başarılar dileriz” pankartıyla çıktılar. Seremoni öncesinde ise 2 takım futbolcuları 17 Ağustos depreminin 20. yılı için "Afete hazır ol" afişleriyle sahada yer aldı.(İHA)
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|0
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|2
|6
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|4
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|2
|3
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|1
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|1
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|1
|1
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|1
|1
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|2
|1
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|2
|0
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|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
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|1
|0
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|2
|0
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|1
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|1
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|0
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|1
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