İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcu Öner Kılıç'ın vefat eden eşi Hale Kılıç'ın Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le birlikte katılan Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasının, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabında saat 19.05'te duyurulması ve bununla ilgili federasyonun yaptığı açıklamayı değerlendiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Aslında içim çok dolu. Ülkemizde maalesef belli bir tevazu ve edep içinde konuşulunca, mesajlarınız, sözcükleriniz gereken etkiyi vermediği gibi, istenen etkiyi de oluşturamıyor. Algınlanması da zayıf oluyor. Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen, şampiyonluk yürüyüşü devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Bizim kimi ve kimleri kastettiğimiz çok açık. Dün TFF'nin elimize ulaşan gerekçeli kararında, hocamızın demokratik doğal tepkisi maalesef sanki federasyona söylenmiş gibi algılanmış. Hayretle karşıladık. Oysa hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik. Belli bir kişi ya da kurumu hedef almayan, genel, Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere verilen bir mesajdır."

- "Sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi vereceğiz"

Mustafa Cengiz, cezanın saat 19.05'te açıklanmasını, değerlerine karşı yapılmış bir hareket olarak gördüklerini belirtti.

"Galatasaray'a karşı organize ya da değil, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip, mayıs ayında her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz." açıklamasında bulunan başkan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Galatasaray olarak bu yürüyüşümüzden, bu duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslanın duruşu, görünüşü bile insanlara gerekli mesajı verir. Aslan bir kükrerse, düşmanları kendi seli içerisinde boğulur gider. Galatasaray demokratik haklarını, demokratik taleplerini her zaman yerine getirecektir. Fakat '19.05' bizim kutsiyetlerimizden biridir. Kuruluş tarihimiz, kurucu başkanımız, kurucu lisemiz bizim kutsiyetimizdir. Ancak TFF'nin yanıtı, bize göre bu işten hiç anlamayanların ikna olacağı bir açıklamadır, yetersizdir. Biz federasyondan gereken açıklamayı şiddetle bekliyoruz. Hakimler sadece Berlin'de değil, İstanbul'da, Ankara'da da var. Tekrar ediyorum. Mayıslar bizimdir. Galatasaray'ın sürekli şampiyonluk yürüyüşünü, 5. yıldıza yürüyüşünü hiç kimse engelleyemeyecek."

Teknik direktör Fatih Terim'le önceden planlanmış hiçbir konuşma yapmadıklarını anlatan Cengiz, "Hocamızın tepkisi doğaldı. Bizim senkronize bir hareketimiz yok. Nasıl ki taraftarımız doğal tepkiler veriyorsa, hocamız da, ben de, yönetimimiz de doğal tepkiler veriyoruz. Biz kesinlikle bir planın parçası değiliz. Biz sadece şanlı yürüyüşün, armaya gönül vermiş milyonlarca insanın temsilcisiyiz. Hocamız da bunu icracısı. Çok da güzel icra ediyor. Hocamıza da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bugüne kadar 150 gün ceza aldığını vurgulayan Cengiz, "Hukuksal süreç tamamlanmadı. Ben daha önceki konuşmamda da göz önüne aldım. Bu süreçte aklıselim mutlaka galip gelecektir. Aklıselim yoksa bile Galatasaray yürüyüşüne aslan gibi devam edecektir, bariyerleri parçalaya parçalaya. Ben 150 gün ceza aldım. Kimse bunu söylemiyor. Sayılmıyor demek ki. Dikkat edin orada yardımcı hocamıza da ceza verildi. Hem de 19 bin 500 lira gibi anlamlı bir rakamla. Cezalar bizi yıldıramaz. Cezalar bizi bütünleştirir, kenetlendirir, bir araya getirir. Lütfen bu kötü yolları bıraksınlar. İsterlerse de devam etsinler. Biz yolumuzdan, yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz milyonların sesiyiz. Onların temsilcisiyiz." diyerek sözlerini tamamladı.