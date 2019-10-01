Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 267,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 267,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 267,80 liradan, bin 764 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 785 liradan, 244 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 248 liradan, bin 723 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 743 liradan, 862 liradan alınan Yarım Ziynet 872 liradan ve 431 liradan alınan Çeyrek Ziynet 436 liradan satılıyor.

(İHA)