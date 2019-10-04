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Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev

- TBF Genel Sekreteri Şengün müsabakalar komisyonunda, TBF Sağlık Kurulu üyesi Yücesir ise sağlık komisyonunda görev yapacak

Spor 04.10.2019, 17:27
Serbülent Şengün ve İlker Yücesir'e FIBA'da görev
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile TBF Sağlık Kurulu üyesi İlker Yücesir, FIBA'da görevlendirildi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Kurulu toplantısı sonucunda 2019-2023 yılları için belirlenen komisyon, çalışma grupları ve kollarında görev yapacak isimlerin onaylandığı belirtildi.

Serbülent Şengün'ün müsabakalar komisyonu, İlker Yücesir'in ise sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.


#basketbol #FİBA #İlker Yücesir #Serbülent Şengün #Türkiye Basketbol Federasyonu
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