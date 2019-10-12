Son Dakika
Bakan Soylu, Mardin’de sivil şehit yakınları ile bir araya geldi
Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
Bakan Kasapoğlu'ndan paralimpik atıcılara tebrik
Barış Pınarı Harekâtı’nın ilk asker şehidi son yolculuğa uğurlandı
Güneysu Spor'da hedef galibiyet
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Serdal Adalı resmen aday

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imzaları toplayan Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu ve geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Spor 10.10.2019, 14:18
Serdal Adalı resmen aday

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurul için gerekli imzaları toplayan Serdal Adalı, başkan adaylığı başvurusunu ve geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti.

Beşiktaş’ta alınan kongre kararının ardından başkan adaylığı için adı geçen isimlerden Serdal Adalı, Divan Kurulu Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu listesini teslim etti ve resmen aday oldu. Daha önce adaylık için gereken imza sayısına ulaşan ve sonrasında yönetim kurulu listesini hazırlayan Serdal Adalı, bugün resmi olarak adaylığını açıkladı.

Belgelerini teslim ettikten sonra kısa bir açıklama yapan Adalı, "Teşekkür ederim. Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Camiamız için inşallah hayırlı uğurlu olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olsun. Herkese başarılar diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Beşiktaşımız için inşallah hayırlı olur ve güzel günler olur" ifadelerini kullandı.

Adalı önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini de açıklayacağını belirtti.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 12 Ekim 2019
İmsak 05:26
Güneş 06:49
Öğle 12:40
İkindi 15:48
Akşam 18:21
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@