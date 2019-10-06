Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması
- Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adalı: "Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız"
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile ilgili düşündüğünü ve başarılı olacağına inandığı takdirde perşembe günü adaylığını açıklayacağını söyledi.
Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Dorukhan Toköz'ü ziyaret eden Adalı, başkan adaylığıyla ilgili olarak şöyle konuştu:
Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğine inandığının altını çizen Serdal Adalı, "Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner." ifadelerini kullandı.
N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Adalı, "Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık dönemi oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler." şeklinde konuştu.
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