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Serdal Adalı'dan esnaf ziyareti

- Beşiktaş Kulübünün başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Köyiçi'nde çalışan esnafı ziyaret etti

Spor 12.10.2019, 16:08
Serdal Adalı'dan esnaf ziyareti


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün yarın, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongresinde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, esnaf ziyareti yaptı.

Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan esnafla bir araya gelen Adalı, vatandaşlarla da selamlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla da konuşan Adalı, "Burası bana uzak bir yer değil. Toplantıdan çıkıp buraya geldik. Tepkiler gayet güzel, herkese teşekkür ediyorum." dedi.


#Beşiktaş #futbol #Serdal Adalı
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