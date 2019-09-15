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Serdar Adalı’nın acı günü
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı’nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Spor 15.09.2019, 14:53 15.09.2019, 16:14
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı’nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Beşiktaş ikinci başkanı Serdar Adalı’nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı’nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi.
Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı’yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
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