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Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt

- BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil"

Spor 01.10.2019, 19:30
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt
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MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili, "Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil." dedi.

Yalçın, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Geride kalan maçları unutup, önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden Yalçın, "Kaybettiğimiz müsabakadan almamız gereken dersleri görerek Yukatel Denizlispor maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde takımda bazı eksiklerin olduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Mina ve Gökhan Töre bu maçta yanımızda olamayacaklar. Bifouma'nın oynama ihtimali var gibi görünüyor. Şimdiye kadar 10 maç yaptık. UEFA maçlarından önce iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bu da oyuncularımız ciddi performans sergilediği zaman sakatlık geçirmelerine neden oldu. Bunu normal görüyoruz. Milli maç arasından sonra bütün oyuncularımız takıma dönecek, takım halinde çalışma imkanımız olacak. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. O yüzden oyuncularımızın tamamının maç oynayacak seviyede olması lazım."

Sahalarında yapacakları Yukatel Denizlispor karşılaşmasını çok önemsediklerine dikkati çeken Yalçın, kazanmaları gerektiğini vurguladı.


- Beşiktaş iddiaları


Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için anıldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu konulara bence çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil. Herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum. Oranın bir hocası ve başkanı var. Buranın da başkanı var. Hiçkimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden bu konulara fazla girmeyelim. Çünkü kimsenin faydasına olmaz."


- Antrenman


BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Gökhan Töre ve Thievy Bifouma takımdan ayrı düz koşu yaparken, basına açık bölümde sarı-siyahlı futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.


#BtcTurk Yeni Malatyaspor #futbol #malatya #süper lig #Yukatel Denizlispor
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