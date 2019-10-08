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Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti

Mersin’de düzenlenen Alkayıs Fıght Arena profesyonel Kickboks gecesinde,Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli boksör Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibi Joeys Simits’i nakavt ile yendi.

Spor 08.10.2019, 20:23
Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibini nakavt etti

Mersin’de düzenlenen Alkayıs Fıght Arena profesyonel Kickboks gecesinde,Türkiye ve Avrupa şampiyonu milli boksör Serhat Değirmenci, Hollandalı rakibi Joeys Simits’i nakavt ile yendi.

Milli boksör Serhat Değirmenci, Mersin’de düzenlenen kickboks gecesinde Hollandalı rakibi ile ringe çıktı. Rakibine karşı maç boyunca ezici bir üstünlük sağlayan milli boksör, sakatlanmasına rağmen maçı bırakmayıp Hollandalı rakibi Joeys Simits’i nakavt etti. Maçtan sonra bir açıklama yapan milli boksör Serhat Değirmenci tüm hazırlığının Antalya’da 2020 yılında düzenlenecek olan Kickboks turnuvası olduğunu belirterek, “Hedefime ulaşmak için gece gündüz çalışıyorum. 2020 yılında Antalya’da yapılacak olan turnuvada dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

(İHA)
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