Son Dakika
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai
Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam ediyor
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Askeri araçlardan oluşan konvoy Tel Abyad'a geçiş yaptı

Sertaç Şanlı: "Euroleague’de yolumuz zor ama başaracağız"

Anadolu Efes’in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı, "Geçen sene Euroleague’de final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünmüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Spor 08.10.2019, 11:04 08.10.2019, 11:09
Sertaç Şanlı: "Euroleague’de yolumuz zor ama başaracağız"

Anadolu Efes’in milli basketbolcusu Sertaç Şanlı, "Geçen sene Euroleague’de final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünmüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Anadolu Efes’in milli basketbolcularından Sertaç Şanlı, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Geçen sene yarım kalan Euroleague hayallerini bu sene tamamlamak istediklerini belirten Şanlı, "Euroleague’de final oynamak istiyoruz. Kadromuza çok iyi oyuncular eklendi. Takımın kimyası çok iyi. Herkes birbirini tanıyor ve biliyor. Euroleague’de rakiplerimiz ciddi transferler yaptı. Barcelona neredeyse sıfırdan bir takım kurdu. CSKA kan kaybediyor gibi görünse de önemli transferler yaptı. Fenerbahçe çok ciddi eklemeler yaptı. Herkes yatırım yaptı. Geçen sene final oynadıktan sonra bu sene daha azını düşünüyorum. Bu seneki yolumuz biraz daha zorlu ama başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Çin’de düzenlenen FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası’nda bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Şanlı, "Herkse sahaya ne kadar enerji koyduğumuzu gördü. Ne kadar mücadele verdiğimizi, yüreğimizi ne kadar oraya koyduğumuzu herkes gördü. Bir hayal kırıklığı oldu. ABD maçında herkesten daha fazla üzüldük. Bütün turnuvayı ABD maçına yaslamak çok doğru değil. Çok basit hatalar yaptık. Hayal kırıklığını kabul ediyoruz. Daha iyi yerlerde olmak isterdik. Çeyrek final, yarı final, final oynamak isterdik. Olimpiyat elemesi hakkı kazandık. Yaşattığımız hayal kırıklığını burada telafi etmek istiyoruz. İnşallah Tokyo’ya, olimpiyatlara gideriz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Euroleague #Sertaç Şanlı #anadolu efes
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@