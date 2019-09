Seymenlerden Ankaragücü'ne destek

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve yönetimi, Ankaragücü markalı ürünlerin satışa sunulduğu kurumsal satış mağazası Ankaragücü Store’yi ziyaret ederek, yeni sezona ait birçok ürün grubu ve çeşidi arasından alışveriş yaptı.

Ankaragücü Store’nin çok zengin içeriğe sahip olduğunu belirten Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, “Ankaragücü Store, camia için, taraftarlar için gerçekten çok güzel, göze hitap eden, donanımlı ve kullanışlı olmuş. Bu anlamda Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

"SEYMENLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ"

Saka, “Yönetici arkadaşlarımızla birlikte hem Ankaragücü’ne destek olmak hem de Ankaragücü armalı ürünlere sahip olmak için Ankaragücü Spor Kulübünün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Ankaragücü Store'yi ziyaret ederek, alışverişimizi yaptık. Gerçekten Ankaragücü armalı ürün çeşitliği çok fazla olunca seçmekte ve karar vermekte zorlandık. Mağazada günlük hayatta kullanabileceğimiz Ankaragücü armalı çok çeşitli ürünler mevcut. Ankara’mızın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Kulübü Derneği olarak bizler; ‘Ankaralılık’ ve ‘Başkentlilik’ bilincinin, 'Seymenlik' kültürünün yaşatılması ve sahip çıkarak öncü rol oynadığımız değerlerimizi ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarma noktasında faaliyetler gösteriyoruz. Bu anlamda Ankara’mızın asırlık çınarı Ankaragücü Spor Kulübü de hiç şüphe yok ki Başkentimizin en önemli değeridir. Türk futboluna, sporuna bugüne kadar önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam eden Ankara’nın marka değeri Ankaragücü’ne Ankara’da yaşayan, Ankaralıyım diyen herkes sahip çıkmalı.” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün Storelerden Sorumlu Yöneticisi Merden Kale de “Kulübümüze ait olan Ankaragücü Store’yi ziyaret etmeleri ve kulübümüze katkı sağlamak istemelerinden dolayı Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube yönetimine çok teşekkür ediyorum. Açıldığı günden itibaren özel dekorasyonu ve hizmet kalitesi ile mağazamız, sezon formaları ve her geçen gün artan ürün çeşitliliği bakımından zengin içeriğiyle camiamızın beğenisine sunuluyor. Ankaragücü Store’nin tüm geliri kulübümüze ait. Haftanın yedi günü sabah 09.10’dan akşam 19.10’a kadar kesintisiz hizmet veriyoruz. Ayrıca, Gezici Otobüs Ankaragücü Store de her gün değişik bir ilçede ve semtte taraftarlarımızla buluşuyor. Tüm taraftarlarımızı, Ankaralıları Ankaragücü Store’mize, Gezici Ankaragücü Store’mize bekliyoruz. Gelsinler, kendi beğenilerine uygun Ankaragücü armalı ürünlerden alsınlar, kullansınlar, Ankaragücü’müze sahip çıksınlar. Ankaragücü’müzü yalnız bırakmayan ve her daim destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.