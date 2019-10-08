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"Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde"

- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Okan Halay: "Sezona Süper Kupa'yı alarak başladık. Türkiye'deki hedefimizde olan 3 kupanın ilkini aldık. Türkiye Kupası ve lig, Türkiye'deki diğer hedeflerimiz"

Spor 08.10.2019, 20:04
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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın antrenörü Okan Halay, "Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde." dedi.

Geçen hafta Süper Kupa maçında karşı karşıya geldiği Muratpaşa Belediyespor'u 32-30 yenerek kupayı evine götürmeyi başaran Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası ve lig maçları için Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk kupasını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne elemede veda ettikten sonra takımda morallerin bozulduğunu kaydeden Halay, "Sezona Süper Kupa'yı alarak başladık. Türkiye'deki hedefimizde olan 3 kupanın ilkini aldık. Türkiye Kupası ve lig, Türkiye'deki diğer hedeflerimiz. Sezonun ilk kupasını aldık, şimdi sıra diğerlerinde." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki hedeflerinin devam ettiğini aktaran Halay, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde lig ve Avrupa var. Üçüncü turdan EHF Kupası'na devam edeceğiz. EHF Kupası'nda 3. turu geçip ocak ayında başlayacak gruplara kalmak öncelikli hedefimiz. Bu sene yeterli sayıda hazırlık maçı yapamadık. Tam olarak maç ritmini bulamadığımızı düşünüyorum. Lig başladıktan sonra kısa zamanda maç ritmini yakalayarak EHF Kupası maçına da hazır olacağımızı düşünüyorum."

Yardımcı antrenör Hüseyin Aşçı ise sezona bir kupayla başlamanın takıma çok iyi geldiğini söyledi.

Cumartesi günü önemli bir rakibi ağırlayacaklarına işaret eden Aşçı, "Hafta sonu Yenimahalle konuğumuz olacak. Ligin en ciddi rakiplerinden biri. Tüm taraftarlarımızı sahamızdaki ilk maçta yanımızda bekliyoruz. Umarım sezonu 4 kupa ile kapatırız." diye konuştu.




#Belediyespor Kadın Hentbol takımı #HENTBOL #kastamonu #Okan Halay
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