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Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu....

Spor 02.09.2019, 18:23
Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti


İSTANBUL (AA) - Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.

#Schalke 04 #Shakhtar Donetsk #transfer #Yevhen Konoplyanka
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