Shane Larkin, Anadolu Efes’te Kaldı
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon başında NBA’den transfer ettiği ABD’li basketbolcu Shane Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon başında NBA’den transfer ettiği ABD’li basketbolcu Shane Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı.
Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes’in başarılı bir sezon geçirmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin takımda kaldı. Bu sene de iddialı olmak isteyen Efes, Larkin’in sözleşmesini 1+1 yıllık uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shane Larkin önümüzdeki sene Anadolu Efes’te" ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague’de geride kalan sezonda Efes forması ile 35 maça çıktı ve 12.5 sayı, 3.1 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.
Shane Larkin, Efes ile 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda şampiyonluk yaşarken, Euroleague de final oynama başarısı gösterdi.
Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyan büyük ölçüde koruyan lacivert-beyazlılar, kadrosuna Alec Peters ve Tolga Geçim’i dahil etmişti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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