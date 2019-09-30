Sigortam.net, İTÜ Basket'te transfer

İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sigortam.net İTÜ Basket, ABD'li şutör oyun kurucu Archie Goodwin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) takımlarından Phoenix Suns ve Brooklyn Nets formaları giyen 25 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Goodwin'in kadroya katıldığı bildirildi.